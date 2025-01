Ilnapolista.it - Viva la rabbia espressionista di Conceiçao, così umana: l’agonismo e lo sport sono anche questo (il Messaggero)

Leggi su Ilnapolista.it

Sull’elogio di Sergioche ha ribaltato il Milan da cima a fondo e ora è una squadra a sua immagine e somiglianza. Ha mandato in panchina i “dioscuri” e ha messo al suo posto “il pleonastico Calabria”. Almenoè quello che scrive il quotidiano a cui la reazione dell’allenatore contro Calabria a fine partita è piaciuta. In fondo, “e lo”.Leggi: Capello: “non riesce a farsi seguire dalla squadra. Da qui il suo nervosismo”Il Milan ora è brutto, sporco e cattivo, a immagine e somiglianza diScrive il:“La XXII giornata di Serie A lascia inalterati gli equilibri di vertice, conferma il sospetto di un tango infernale Napoli-Inter fino a maggio, e in ultima analisi esalta l’arte della rimonta o del ribaltone, che è patrimonio dei nocchieri più sgamati.