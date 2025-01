Secoloditalia.it - Trent’anni di An. La destra in cammino: le tappe che segnarono il passaggio epocale e la svolta di Fiuggi

Far nascere una cultura di governo. Fu questo il progetto-base deldal Movimento Sociale Italiano ad Alleanza Nazionale, che nacque ufficialmente il 27 gennaio 1995, ossiafa esatti. Avvenne tutto rapidamente ma nulla accadde per caso in quei mesi che tra il 1994 e l’inizio del 1995lo scioglimento del Msi e la nascita adel nuovo soggetto politico. Commozione ma soprattutto ansia di futuro per l’inizio di una navigazione in mare aperto, in un confronto a tutto campo nell’agone politico che nei decenni passati aveva visto l’Msi vittima dell’”arco costituzionale”. La gestazione di Alleanza Nazionale fu piuttosto lunga e complessa risalente a qualche anno prima.Correva l’anno 1992, settembre, quando fece irruzione nel dibattito politico l’articolo del politologo Domenico Fisichella sul Tempo.