Biccy.it - Svolta tra Luca e Jessica, lacrime: “Sento qualcosa di forte”

Morlacchi eCalvani hanno passato un mese e mezzo a farsi la guerra, ma ieri all’improvviso hanno deposto le armi. In piena notte è arrivata lainaspettata, l’attore toscano si è avvicinato all’ex amica per scherzare, poi i due si sono abbracciati e la Morlacchi si è lasciata andare al pianto di chi non aspettava altro che quelle braccia strette intorno a sé per mettere fine a tutte le tensioni accumulate.Poco dopo l’abbraccio,si è appartata con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo e ha raccontato loro quello che sente adesso: “Non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno rifatto sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata ad un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni.