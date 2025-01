Lapresse.it - Stellantis, John Elkann in Parlamento il 19 marzo

Il prossimo 19andrà in audizione in. Lo ha comunicato, in una nota, il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive della Camera che oggi pomeriggio ha avuto un incontro a Milano proprio con il presidente del Gruppo. “Il colloquio – spiega Gusmeroli – ha nuovamente evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica fra Istituzioni e Azienda, con lo scopo di individuare strategie di intervento che tutelino i posti di lavoro e la competitività italiana in campo Automotive. Al fine di presentare in audizione un quadro esaustivo delle attività diin Italia, anche in seguito alla chiusura del tavolo di lavoro presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Presidenteha confermato la volontà di essere audito in commissione Attività produttive.