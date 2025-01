Lanazione.it - Sestini, ore di apprensione. Resta in coma

Hanno prolungato a 72 ore ilfarmacologico di Massimo, il fotoreporter pratese che sabato mattina ha accusato un malore durante un servizio nelle acque gelide del lago di Lavarone, dopodiché proveranno a svegliarlo. Ricoverato in Rianimazione a Trento, non dovrebbe aver subito danni neurologici. A preoccupare, però, sono i polmoni. Il 62enne deve aver ingoiato dell’acqua in quei minuti in cui ha perso conoscenza e i medici devono ora scongiurare il rischio di un’infezione. Secondo quanto si apprende, è stabile ma la situazionecritica a causa di una sindrome da distress respiratorio acuto, Ards polmonare. A provocarla sarebbe stato il contatto con l’acqua gelata.