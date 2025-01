Oasport.it - Sci alpino, Coppa del Mondo Schladming 2025: orari, tv, streaming. Due gare infrasettimanali

Leggi su Oasport.it

Ladelmaschile di scivivrà un doppio appuntamento serale a metà settimana. Sulla Planai diinfatti sono in programma un gigante (martedì) ed uno slalom (mercoledì). Entrambe lesi svolgeranno in notturna, in una cornice davvero spettacolare.Tra le porte larghe il grande favorito è ovviamente Marco Odermatt, con lo svizzero che vuole bissare il successo dello scorso anno; mentre in slalom è probabilmente Clement Noel ad essere il principale candidato alla vittoria. I rivali non mancano e sono praticamente li stessi, con i norvegesi Henrik Kristoffersen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan o lo svizzero Loic Meillard.In casa Italia si sogna e si spera. In gigante Luca de Aliprandini ha centrato un fantastico terzo posto ad Adelboden e sogna di ripetersi anche sulle nevi austriache.