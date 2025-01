Quotidiano.net - Schiaparelli, la sofisticata collezione haute couture incanta Parigi

, 27 gennaio 2025 – Rovistando in un negozio di antiquariato Daniel Roseberry, direttore creativo della maisondi proprietà di Diego Della Valle, ha trovato l’ispirazione per lae raffinatissimad’per l’estate 2025 che ha sfilato stamattina al Petit Palais. “Ho trovato nastri degli anni 1920 e 1930 che un tempo venivano prodotti a Lione e venduti in tutto il mondo – racconta il bravo Daniel, texano ma ormai naturalizzatono – e alcuni di loro li ho messi in questa, perché accarezzandoli ho capito che volevo creare qualcosa di nuovo che trovasse la sua forza nell’antico. Sono stanco di vedere la modernità associata sempre e solo alla semplicità perché il nuovo non può essere anche elaborato, barocco, sontuoso?”. Detto fatto e operazione riuscita a giudicare dai commenti positivissimi su questa “nuova” alta moda diche hato anche Carla Bruni e Farida, ambasciatrice della maison con atelier in Place Vendome 21 da sempre, con lo charme surrealista di Elsache si combina con echi di Madame Gres, Paul Poiret, Charles Frederick Whorth, Yves Saint Laurent e Azzedine Alaia.