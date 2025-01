Lanotiziagiornale.it - Sanzioni contro la Russia prorogate dall’Unione europea per altri sei mesi. L’intesa è arrivata dal Consiglio dei ministri degli esteri che hanno superato le resistenze di Orbán

Dopo una lunga riunione, idell’Unionesono riusciti a sbloccare l’accordo per il rinnovo delleladi Vladimir Putin persei. A ostacolareper settimane era stata la posizione dell’Ungheria del primo ministro Viktor, che aveva chiesto “maggiori garanzie per quanto riguarda la fornitura energetica”. In particolare,aveva richiesto che si intervenisse in futuro in ogni caso in cui la sicurezza energeticaStati membri dell’Ue fosse minacciata dall’esterno, in cambio del via libera al rinnovo delle.Secondo il governo di Budapest, a distanza di tre anni dall’inizio della guerra in Ucraina, “è chiaro che lelafallito miseramente”.ha sostenuto che tali misure “causato danni enormi all’Europa, compresa l’Ungheria”, la cui economia avrebbe subito perdite per 19 miliardi di euro.