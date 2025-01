Lettera43.it - San Valentino: storia e origini della festa degli innamorati

Ladi San, celebrata ogni anno il 14 febbraio, ha radici profonde che affondano nell’antichità, intrecciandosi con tradizioni pagane e religiose. Nel tempo, questa ricorrenza si è trasformata in un simbolo dell’amore romantico, ma le sueraccontano unamolto diversa. Tutto ebbe inizio nel 496 d.C., quando papa Gelasio I decise di porre fine a una celebrazione romana di carattere pagano: i lupercalia.Dal culto di Luperco alla celebrazione cristianaLa basilica di Sana Terni (Getty).I lupercalia erano festività dedicate a Luperco, il diofertilità, e si svolgevano ogni 15 febbraio. Questi riti prevedevano festeggiamenti sfrenati, apertamente in contrasto con la morale cristiana. Il momento culminantecelebrazione era rappresentato da un rituale in cui giovani uomini, spesso nudi o con indosso solo un gonnellino di pelle, colpivano con fruste le matrone romane.