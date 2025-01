Roma falsi certificati e narcotraffico a Rebibbia | 32 misure cautelari tra cui lo psicologo del carcere

Leggi su Open.online

False certificazioni per ottenerealternative e traffico di stupefacenti: sono i due filoni della maxi indagine che stamattina, lunedì 27 gennaio, ha portato a eseguire 32 ordinanze di custodia cautelare nelno di. Al centro delle indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, unodel Servizio per le dipendenze patologiche (Ser.D) che avrebbe redatto a pagamento delle relazioni fittizie per permettere che i detenuti scontassero il resto della loro pena in condizioni di detenzione meno afflittive. Circa 300 agenti hanno partecipato a decine di perquisizioni, in cui sono stati sequestrati oltre 30 kg di stupefacenti, 180mila euro in contati e cinque Rolex dal valore di 190mila euro.Le dichiarazioni fasulle per «ammorbidire» la penaLa prima indagine si è concentrata su quattro soggetti, al momento due ai domiciliari e due sottoposti a sospensione dal pubblico servizio per un anno, a cui si aggiungono altri cinque indagati, per i quali è già stato fissato un interrogatorio preventivo.