Rise of the Ronin annunciata la versione PC ecco la data di uscita su Steam

Dopo quasi un anno di esclusività per PS5, l’apprezzato action RPG open-worldof the, sviluppato da Team NINJA e pubblicato da KOEI TECMO, si prepara a sbarcare su PC. Lada segnare sul calendario è l’11 marzo 2025, giorno in cui il titolo sarà disponibile sual prezzo di 49,99€.Aggiungiamo che tutti i videogiocatori che effettueranno l’acquisto anticipato riceveranno bonus esclusivi, tra cui il set armatura Iga Ninja, la relativa katana e quattro stili di combattimento aggiuntivi. Ambientato nel Giappone del 1863, durante il tumultuoso periodo del Bakumatsu, il gioco immerge i giocatori in un mondo ricco di conflitti politici e sociali.Nei panni di un, un samurai senza padrone, si affronteranno scelte decisive: proteggere o eliminare figure storiche chiave come Ryoma Sakamoto, con ogni decisione che influenzerà il corso della storia e i molteplici finali del gioco.