Ressa e svenimenti La polizia interrompe la festa dei maturandi

BOLZANOper troppi biglietti venduti, disordini, una 15enne in coma etilico, 200 giovani che tentano di entrare, venendo respinti a fatica dalla. È stata una serata da dimenticare quella al Maturaball, la tradizionaledeiper finanziare la gita scolastica di fine anno, al Forum di Bnone, già teatro due settimane fa del brutale pestaggio di un giovane. La struttura comunale può ospitare circa 1.000 persone ma sabato in tarda serata, accortisi che l’afflusso era oramai ben oltre il consentito, i responsabili comunali hanno chiesto alle forze dell’ordine ed agli stewards di bloccare gli ingressi. A quel punto circa 200 giovani, molti dei quali in preda ai fumi dell’alcol e quasi tutti in possesso dei biglietti a loro improvvidamente venduti dagli organizzatori ben oltre la capienza consentita, hanno tentato con la forza di sfondare il cordone di, carabinieri e stewards, venendo tuttavia respinti a fatica.