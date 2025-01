Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, adesso è ufficiale: il difensore portoghese è un nuovo calciatore bianconero. Tutti i dettagli

acquisto da parte del club: confermato l'arrivo del Dopo le visite mediche e la firma sul contratto è arrivata anche l'ufficialità: è il terzo acquisto del calciomercato dopo Alberto Costa e Randal Kolo Muani. Il comunicato del club. COMUNICATO – «La Juventus è felice di accogliere un acquisto in questo mercato di gennaio: del Chelsea, passa in prestito in fino al termine della stagione 2024/25. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Chelsea Football Club per l'acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del Da Palma a fronte di un corrispettivo di € 3,8 milioni, oltre ad oneri accessori pari a € 0,2 milioni.