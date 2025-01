Rapita in casa e rapinata | mattinata da dimenticare per una donna in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Due rapinatori hanno fatto irruzione questa mattina in una villa di San Felice Circeo (LT), immobilizzando unae portando via monili d’oro, un bancomat e il cellulare. I Carabinieri stanno indagando per identificare i responsabili.La dinamica dell’assaltoSecondo quanto ricostruito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina e della Stazione di San Felice Circeo, i malviventi, con volto coperto e guanti indossati, hanno forzato la porta d’ingresso della villa. Una volta all’interno, uno dei due ha immobilizzato la vittima, mentre l’altro le ha sottratto il cellulare, il bancomat con relativo PIN e monili d’oro per un valore complessivo di 1.000 euro. Dopo il colpo, i due si sono dati alla fuga a bordo di un motociclo.Intervento e indagini in corsoL’allarme è stato dato dalla vittima, che è stata soccorsa dai sanitari giunti sul posto.