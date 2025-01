Ilrestodelcarlino.it - Rachele Barbieri è terza ad Adelaide

Terzo gradino del podio per(nella foto) nella One Day Classic, che ha concluso il programma delle gare ad. L’atleta di Stella di Serramazzoni è stata anticipata sotto lo striscione d’arrivo, al termine una gara velocissima, dalla francese Clara Copponi e dall’inglese Georgia Baker. "Questo è il mio primo podio stagionale a conferma della buona condizione dopo quasi un mese di allenamento e corse in Australia, ma l’obiettivo è cogliere la vittoria e ci proverò negli ultimi due appuntamenti australiani che sono previsti mercoledì e sabato prossimo a Melbourne – ha detto l’ex iridata di Hong Kong - ma la concorrenza è quanto mai agguerrita. Poi domenica volerò in UAE per disputare la seconda gara a tappe di questo avvio di stagione". E’ giunta nel gruppo delle migliori anche la fioranese Gaia Masetti, piazzandosi 34^.