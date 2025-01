Parigi enorme incendio al municipio del 12esimo arrondissement | La torre in bilico rischia di crollare – I video

Leggi su Open.online

Unha coinvolto ildeldinella notte tra domenica 26 e lunedì 27 gennaio. Al momento non ci sarebbero vittime, secondo quanto hanno dichiarato le forze dell’ordine, ma il timore è che le fiamme abbiano danneggiato alcune delle opere d’arte presenti all’interno dell’edificio del sud-est della capitale francese. Grazie all’intervento di sessanta autopompe e 150 vigili del fuoco, come ha scritto Le Monde, l’è stato domato entro le sette del mattino, ma si teme che ladelpossa.Le cause ignote e lainL’origine delle fiamme ancora non è nota, per il momento «non c’è motivo di pensare sia stato doloso», ha detto il prefetto della polizia Laurent Nuñez. Secondo un giornalista dell’AFP, che era lì sul luogo, alle 7.