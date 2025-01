NFL al Super Bowl sarà Kansas City-Philadelphia | battuti Bills e Commanders nelle finali di Conference

Leggi su Sportface.it

Sarannoad affrontarsi alLIX, che andrà in scena il prossimo 9 febbraio al Caesarsdome di New Orleans, Louisiana. È questo il responso delle duedidi NFL, andate in scena nella notte italiana. In particolare, i Chiefs hanno avuto la meglio di misura sui Buffalo, confermando sostanzialmente il dominio negli ultimi scontri diretti, mentre gli Eagles hanno dominato nettamente contro i Washington, che fino ad oggi erano stati la rivelazione della stagione.Tutto pronto, quindi, per la rivincita deldi due anni fa, quando a vincere furono i Chiefs, i quali, dopo aver vinto anche la scorsa edizione, vanno ora a caccia di un threepeat che non è mai riuscito a nessuno nella storia. Una vera e propria dinastia, quella di, guidata dalla stella di Patrick Mahomes.