Nainggolan shock, arrestato in Belgio: presunto traffico di cocaina

Notizia clamorosa quella che rimbalza dale che riguarderebbe l’ex giocatore della Roma Radja. Secondo quanto riportato infatti dai media locali, il classe ’88 è statodalla Polizia di Bruxelles nel corso della mattinata odierna con l’accusa di essere coinvolto in undidal Sud America all’Europa tramite il porto di Anversa.L’arresto di: cosa è successoUn accusa che se confermata avrebbe dell’incredibile oltre che risvolti decisamente seri per lo stesso. Come detto, l’ex Roma, Inter, Cagliari e Spal è statoperdi droga e nel corso della mattinata la sua abitazione sarebbe stata perquisita, mentre l’auto di proprietà sequestrata. Il centrocampista era appena tornato a giocare nella serie B belga con la maglia del Lokeren, bagnando il proprio esordio con un gol olimpico direttamente da calcio d’angolo.