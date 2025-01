Nainggolan arrestato in Belgio per traffico internazionale di droga

Leggi su Dayitalianews.com

L’ex calciatore di Roma, Inter e Cagliari è nel contesto di un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata inLa polizia di Bruxelles haoggi (27 gennaio) Radja, ex centrocampista di Roma, Inter, Cagliari e Spal, in relazione a un’indagine sull’importazione di cocaina dal Sud America all’Europa. Secondo gli inquirenti il contrabbando ha luogo attraverso il porto di Anversa.L’indagine Nel contesto di questa indagine, sono state effettuate circa trenta perquisizioni domiciliari, principalmente nella provincia di Anversa e Bruxelles. L’arresto difa parte di un’indagine più ampia sulla criminalità organizzata, incentrata sulla distribuzione di cocaina all’interno del. Al momento, le indagini sono ancora in corso. Fonte Lapresse – Foto: wikipedia L'articoloinperdiproviene da Dayitalianews.