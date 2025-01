Inter-news.it - Milan, che caos: il colpevole è un concerto di… Lazza! Retroscena

Leggi su Inter-news.it

Ilè neldopo il clamoroso faccia a faccia tra Conceicao e Calabria. L’antefatto potrebbe essere riconducibile ad undi.EPISODIO –in casadopo la vittoria in rimonta (l’ennesima della nuova era Sergio Conceicao) contro il Parma di Fabio Pecchia. Infatti, al termine della partita di San Siro, l’allenatore delè quasi venuto alle mani con Davide Calabria, capitano rossonero defenestrato dallo stesso tecnico ex Porto che ha affidato la fascia a Mike Maignan. I due sono venuti quasi contatto, tant’è che Conceicao è stato bloccato da alcuni collaborati e anche da Fofana (assente contro l’Inter). Adesso arrivano alcunilegati alla faccenda spinosa avvenuta oggi pomeriggio. E arrivano direttamente dall’inviato per ildi Sky Sport, Beppe Di Stefano.