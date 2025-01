Panorama.it - L'alta moda di Schiaparelli e la passione per l'antico di Roseberry

Pare che laultimamente abbia perso la retta via e, tra mosse di marketing e improvvisi scambi di poltrone, agli abiti è stato riservato il gradino più basso nella scala delle priorità. Dopo tutta questa modernità che sa forse un po’ troppo di semplicità, ma anche di monotonia e omologazione, Daniel- direttore creativo dI- ha omaggiato il passato e portato in passerella l’di un tempo, in versione moderna. «Sono stanco di vedere la modernità associata sempre e solo alla semplicità: perché il nuovo non può essere anche elaborato, barocco, sontuoso?» ha raccontatonel comunicato stampa rilasciato dalla maison che, per realizzare una nuova collezione che porti la vera essenza della Haute Couture, si è lasciato ispirare dal passato. Nel comunicato infatti, il designer racconta di come lo scorso anno la ricerca delle tonalità giuste lo abbiano portato in un vecchio negozio di antiquariato che custodiva dei nastri risalenti agli anni ’20 e ’30 quando, prima della guerra, venivano prodotti a Lione per poi essere distribuiti nel mondo.