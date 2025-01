Cinemaserietv.it - Karla Sofia Gascon in trattativa per i ruoli di Dio e il Diavolo in un film italiano?

Leggi su Cinemaserietv.it

sarebbe in trattative per un altro duplice ruolo, dopo quello interpretato nello straordinarioEmilia Perez, candidato a 13 premi Oscar. Si parla di “un ruolo duro e cattivo”, quello di Dio e del, scritto dagli italiani Rossella Grassi e Tommaso Scutari.Rossella Grassi, sceneggiatrice e regista, ci ha spiegato che lei esono amiche da anni e che avevano già collaborato proficuamente nel 2019, l’anno dopo l’inizio della sua transizione, per il cortometraggio Preludio, che tra l’altro vedeva nel cast la voce narrante di un’altra candidata a questi Oscar 2025, Isabella Rossellini.nel corto Preludio (2019)Preludio è un corto sul tema delle violenze di genere che ha visto coinvolti, oltre aanche Alessandro Haber, Franco Nero, Anna Kanakis, recentemente scomparsa, Alessio Boni, Corinne Clery, Serena Grandi, Demetra Hampton e altri ancora.