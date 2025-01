Sport.quotidiano.net - Juve-Xavi, l’Equipe svela: “Primi contatti”. Ma Thiago Motta non è a rischio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 27 gennaio 2025 – Lantus non sta attraversando la sua miglior stagione, con soltanto 37 punti conquistati in 22 gare in campionato e una serie di risultati non pienamente soddisfacenti. I bianconeri faticano a chiudere le partite, e spesso vengono raggiunti dagli avversari: contando tutte le competizioni, nel 2025 è arrivata soltanto una vittoria, in campionato contro il Milan, mentre i pareggi sono stati tre e le sconfitte due. Proprio l'ultimo ko, rimediato al Maradona contro il Napoli dopo il vantaggio iniziale firmato Kolo Muani, ha infranto la striscia di imbattibilità in Serie A dei bianconeri, che ora non vedranno più lo 0 a fianco al dato delle sconfitte per quanto riguarda la massima serie italiana. Lantus deve reagire subito per evitare di farsi risucchiare dal vortice di emozioni negative, edeve essere bravo a trascinare la sua squadra fuori dal momento no.