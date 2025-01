Quotidiano.net - Incidente aereo in Corea del Sud, piume e sangue nei motori. Ipotesi bird strike sempre più probabile

Seul, 27 gennaio 2025 – L’delcome causa dell’di Muan (del Sud) si sta rivelandopiù fondata: a rivelarlo sono i risultati delle indagini preliminari svolte dai funzionari sudni e statunitensi che stanno indagando sul disastro. Il Boeing 737-800 della Jeju Air è precipitato lo scorso 29 dicembre, uccidendo 179 persone: due delle persone a bordo – entrambe assistenti di volo – si sono miracolosamente salvate. L’, partito da Bangkok, era diretto proprio a Muan: si era schiantato contro una barriera di cemento, a pochi minuti dall’arrivo previsto, esplodendo in una palla di fuoco. Prima, aveva tentato un atterraggio d’emergenza ‘di pancia’, ovvero senza l’utilizzo del carrello, che era bloccato. Police forensics personnel and National Bureau of Investigation officials work at the scene where a Jeju Air Boeing 737-800 aircraft crashed and burst into flames at Muan International Airport in Muan, some 288 kilometres southwest of Seoul on December 31, 2024.