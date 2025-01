Quotidiano.net - IMCD: il sapore della chimica che anticipa le sfide del domani

Leggi su Quotidiano.net

SUPPORTARE I CLIENTI nella creazione di prodotti sempre più sostenibili e innovativi, vicini alle esigenze e alle richieste del consumatore. È questa la mission diGroup, multinazionale specializzata nella formulazione, vendita e distribuzione di specialità chimiche e ingredienti alimentari, che prosegue il proprio percorso di crescita, innovazione ed eccellenza, confermandosi leader in uno dei contesti di distribuzione più frammentati e competitivi in Europa.Italia (220 milioni di ricavi nel 2024 e un Ebitda raddoppiato in 10 anni) è la sede locale più cresciuta sia in maniera organica sia grazie ad acquisizioni mirate specie nel campofarmaceutica ed è parte diGroup, il cui fatturato 2023 ha raggiunto quota 4,443 miliardi di euro e che oggi vanta 4.700 dipendenti e oltre 60.