Sport.quotidiano.net - Il coach non fa sconti: "La Dinamo ha disputato un grande match, non è solo un discorso di stanchezza». Ivanovic: "Loro sono stati più bravi. Ma ci faremo trovare pronti»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Lapidario e laconico il commento di Duskoa fine partita. "Sassari ha giocato più forte, più veloce, con più energia e meglio di noi – spiega ildella V nera –. Questa è la semplice analisi della gara. Non è una questione dio di sottovalutazione dell’incontro da parte nostra, semplicemente lahaunapartita, approcciando molto meglio l’incontro e questo aspetto gli ha consentito di giocare meglio. Noi adesso ripartiremo preparando la prossima partita e facendosi". Mentre la squadra era impegnata in questa trasferta, a Bologna Justin Jordan completava l’iter necessario per potersi allenare da oggi all’Arcoveggio. La guardia che ha una lunga carriera in NBA ha superato le visite mediche e quindi ha ottenuto il via libera per lavorare in palestra.