Liberoquotidiano.it - Giuseppe Bassi, il centenario reduce di Russia: "Come sono sopravvissuto 4 anni nei gulag". Svelato l'orrore rosso

Era partito volontario per la guerra inconvinto di tornare vincitore, ma è stato fatto prigioniero e ha trascorso quattroinfernali- freddo, fame, lavoro, violenze, morti - neirussi., soprannominatolora («Avevo nascosto l'orologio nella scarpa durante le perquisizioni e non se neaccorti: l'ho tenuto con me e tutti mi chiedevano quanto mancasse ai pasti: “, l'ora?”») è miracolosamentee adesso, a 106, racconta l'incubo, gli interminabili mesi, le tragedie. Sguardo attento e memoria prodigiosa (ricorda perfettamente date, nomi e cognomi),passa le giornate leggendo i quotidiani e guardando partite di calcio («Non me ne perdo una né del Padova né della Juventus, le mie squadre del cuore»). Signor, che belli quegli orologi lì nella teca.