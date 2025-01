Biccy.it - Fabrizio Zampetti: chi è l’agente immobiliare di Tv8 che sfida quelli di Casa A Prima Vista

Leggi su Biccy.it

è la risposta di Tv8 a Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu di RealTime.è stato infatti chiamato da Sky per condurre il nuovo game di Tv8 dal titoloControche ricorda, per forma, il più celebre e di successodi RealTime. In questo caso, però, l’unico protagonista èche condurrà, puntata dopo puntata, l’aspirante acquirente a vedere case di lusso che gli saranno mostrate da vari agenti immobiliari di zona.Come riporta BlogTvItaliana, stando alla breve nota informativa diffusa da Tv8,Controè un programma che “prevede in ogni puntata la presenza di un acquirente alla ricerca della propriada sogno. Il cliente sarà scortato e suggerito dal conduttore del programma – l’esperto– durante la visita a tre soluzioni abitative, ognuna di essere caldeggiata a presentata da un agentedi zona.