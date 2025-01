Dybala rinnova automaticamente con la Roma fino al 2026

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 22:01:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla serie A appena arrivata in redazione:Il contratto argentino Paulocon laè statotoa giugno, dopo aver completato una serie di adempimenti relativi ai verbali contestatira.Ciò è stato confermato dal club questa domenica, in cui Labatte l’Udinese (1-2) per porre fine alla serie negativa nove mesi senza vincere fuori casa.“Sì, il rinnovo conc’è stato ufficialmente e ne siamo molto contenti. “Stiamo parlando di un leader, un giocatore fondamentale per questa squadra, è un simbolo per la società e per i tifosi – ha dichiarato -. Floriano Ghisolfi, direttore sportivo, a DAZN.Sì, il rinnovo conc’è stato ufficialmente e ne siamo molto contentiFlorien GhisolfiLa ‘Joya’, protagonista nell’ultimo mercato estivo per essere stata sul punto di lasciare il club, Avrà un contrattoalcon aumento di stipendio che, secondo i media locali, Si può arrivare a 8 milioni di euro bonus compresi.