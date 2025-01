Gravidanzaonline.it - “Due una coppia, tre una benedizione” così Rania di Giordania annuncia che sarà di nuovo nonna

Leggi su Gravidanzaonline.it

Dopo la nascita di Iman, figlia del primogenito Al Hussein e della moglie Rajwa Al Saif, avvenuta lo scorso 3 agosto, la reginadidi: stavolta è la secondogenita della casa reale giordana, che per coincidenza si chiama Iman come la nipotina, a essere incinta.A dare l’annuncio della nuova gravidanza è stata la stessa sovrana, che ha pubblicato sul proprio account Instagram ufficiale una bellissima foto della figlia e del marito, Jameel Thermiotis, l’una di fronte all’altro su una spiaggia, al tramonto. “Entrambi sono cari al mio cuore ma ciò che arriverà è una– scrivedin nella caption, aggiungendo, in inglese – Due è una, tre è una”. News La dolce foto didicon la nipotina Iman nel giorno del suo compleanno Il principe ereditario Hussein ha pubblicato una dolce foto della madre,di, assieme alla prima nipotina, in occasione del suo comp.