DOMENICA IN: MARA VENIER BATTE TUTTI E LA RAI LA BLINDA A VITA NEL TALK SHOW

In fa il pieno di ascolti e consensi e certifica cheè l’assoluta numero uno nelle interviste. Gioca un campionato a parte e il pubblico la premia.La puntata di ieri,26 gennaio, è stata leader del pomeriggio con oltre 3,2 milioni e il 23,9% di share nella prima parte con l’intensa ed emozionante intervista a Gianni Morandi.Ricordi die carriera in un racconto in cui, come sempre, crea un ambiente accogliente e intimo tale da far sentire l’ospite come nel suo salotto di casa e non in uno studio tv.L’ascolto rimane molto alto anche nella seconda parte con quasi 2,4 milioni e il 20,7% di share con l’ospitata di Pierpaolo Pretelli che ha raccontato la sua esperienza da neo papà.Le interviste iconiche e i momenti musicali dove ogni spettatore ritrova una parte del proprio vissuto sono il cuore diIn che ad oggi non ha alcuna successione e Rai lo sa.