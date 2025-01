Inter-news.it - De Grandis: «Napoli scapigliato, Inter elegante! Frattesi un unicum»

Deconfronta, che stanno duellando appassionatamente per la vittoria dello scudetto. Poi elogia anche Davide.SQUADRA ESTETICA – Stefano Deespone le differenze tra, le due squadre ad oggi in lotta per la vittoria finale dello scudetto. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato in questo modo il confronto tra azzurri e nerazzurri: «feroce e rabbioso, una squadra scapigliata, l’invece è più. Anguissa è ad oggi il centrocampista migliore della Serie A. L’è una squadra estetica, che non va sotto. L’è subito andata in vantaggio attraverso l’estetica, quanto è bravo Thuram a ripulire questa palla e a consegnarla a. Non è causale questo gol, secondo me se l’lo vendesse farebbe una sciocchezza, perché è un centrocampista diverso dagli.