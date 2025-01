Spettacoloitaliano.it - Come finisce Survive the Game: spiegazione finale del film con Bruce Willis

thetrama edelStasera va in ondathe2021 diretto da James Cullen Bressack.è il protagonista del thriller internazionale conosciutoThe Lucky One. Le riprese si sono svolte in America, in particolare a Los Angeles e zone limitrofe nel territorio della California. In una remota fattoria, la vita di un ex militare che ha appena perso la famiglia, viene sconvolta da un poliziotto, dal suo partner ferito e da dei trafficanti.the. La trama, ile ladelthetrama completaIl detective David Watson rimane ferito durante una retata antidroga. Cal, il suo collega, insegue i due colpevoli in una remota fattoria di proprietà di Eric, un veterano che sta attraversando un momento difficile.