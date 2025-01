Lanazione.it - Cna Pisa e Istituto Santoni uniti per "Costruire il Futuro Imprenditoriale"

, 27 gennaio 2025 -ile creare un Piano d'Impresa per un Centro Estetico. CNArafforza il suo legame con gli istituti superiori dell’intero territorio provinciale. Protagonista del nuovo project work, in partenza il 5 febbraio, è l’di Istruzione Superiore “E.” di. Il percorso, in particolar modo, interesserà la classe IV – indirizzo estetica. Cosa serve per aprire un centro estetico? Quali licenze sono obbligatorie? Dove trovare le risorse finanziarie? Quali i passi di marketing e comunicazione da seguire? A queste e tante altre domande risponderà CNAche, con la sua struttura, andrà direttamente in classe per aiutare le studentesse e gli studenti a rispondere agli interrogativi. “CNAè da sempre vicina alle scuole di tutta la vastissima provincia di– commenta l’associazione di categoria con una nota -; siamo soci fondatori di ben due ITS, combattiamo la dispersione scolastica, abbiamo creato da zero un programma televisivo capace di fare servizio pubblico e orientamento e cerchiamo di colmare il mismatch tra aziende e mondo scolastico promuovendo percorsi capaci di tendere la mano a imprenditori e studenti.