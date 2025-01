Abruzzo24ore.tv - Cantieri autostradali: nuove chiusure, aggiornamenti e disagi per gli automobilisti

Leggi su Abruzzo24ore.tv

Pescara - Interventi su A14, A24 e A25, connotturne e deviazioni programmate. Disponibile il servizio di cashback per i ritardi causati dai lavori.SULLE AUTOSTRADE ITALIANE Sono nove iche ripartono, portando con sé code eper gli. Sulla A14 Bologna-Taranto, le operazioni includono l’installazione di scambi di carreggiata, consentendo il transito su una sola corsia per senso di marcia. In alcune fasi dei lavori, si potrà disporre di una corsia aggiuntiva nelle direzioni di maggiore traffico. Anche la rete di A24 (Roma-L’Aquila-Teramo) e A25 (Roma-Torano-Pescara), gestite da Strada dei Parchi, è interessata da interventi di manutenzione. A14: PROGRAMMA DELLESull’autostrada A14 sono previstenotturne per interventi di manutenzione delle barriere di sicurezza.