Auto da demolire:. Res avvia il piano per il riciclo delle componenti

RES, che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale ed è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana con ottimi risultati per gli investitori, (+134% in un anno) dà avvio a un progetto industriale di upcycling dei veicoli (il processo di recupero e riutilizzo del materiale con un maggior valore rispetto a quello di origine) giàrizzato dalla Regione Molise e la sua candidatura sull’avviso promosso dal MinisteroImprese e del Made in Italy ed Invitalia per il rilancioaree colpite da crisi industriale. La società molisana quest’anno ha riscontrato una forte crescita grazie ai suoi importanti investimenti che hanno consentito di chiudere l’intera filiera della gestione e deldei rifiuti, per contribuire significativamente alla transizione ecologica e alla riduzione dell’impatto ambientale.