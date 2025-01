Bergamonews.it - Al Gavazzeni doppio sold out per il duo comico Marta e Gianluca

Seriate. Il duo, all’anagrafeZoboli ede Angelis, debuttano con il nuovo spettacolo “Io e Gianlu” giovedì 30 e venerdì 31 gennaio, ore 21, al cineteatrodi Seriate (Bg). Le due serate hanno già registrato il tutto esaurito in prevendita.sono due comici di Zelig che, grazie alla loro sintonia e dinamicità, hanno raggiunto insieme un grande successo. Iniziano a lavorare in forma di duodal 2010 poi, in seguito alla partecipazione all’edizione televisiva di Zelig Off, con una divertente e intelligente parodia dello Speed Date. Nel 2015 conducono la seconda edizione di Extra Show su Mediaset Extra e partecipano come ospiti alla puntata finale del Festival di Sanremo 2015 condotto da Carlo Conti. Nell’estate dello stesso anno sono ospiti fissi del quiz show Gli italiani hanno sempre ragione.