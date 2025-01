Inter-news.it - Visnadi: «Palacios? Un fattore mi fa pensare che non sia molto forte!»

Finito sul taccuino del Monza negli ultimi giorni, Tomaspotrebbe anche lasciare l’Inter nel corso di questa sessione invernale di mercato. Giannisi pronuncia sul difensore argentino e sulle modalità con cui Simone Inzaghi sceglie di impiegare i giovani nell’Inter.QUALI GIOVANI? – Sollecitato da un ascoltatore di Radio Sportiva, Gianniesprime la propria opinione su un argomento caldo in casa Inter: «Inzaghi non ha il coraggio di puntare sui giovani come Gasperini? Non è che il giovane è bello sempre. E poi ci sono giovani e giovani. Parliamo di? Non so quanto sia. Devoche non sia, altrimenti come ha fatto giocare Bisseck l’anno scorso Inzaghi avrebbe fatto giocare anche. Uno allena i giocatori che, quali sono i giovani Inzaghi non lancia e non valorizza? L’Inter fa un certo tipo di mercato ormai da tre stagioni, con giovani che vanno bene per il futuro.