Wimbledon cade anche Draper | niente scontro con Sinner

Wimbledon si tinge di sorpresa: anche Jack Draper crolla sotto la potenza di Marin Cilic, lasciando il torneo senza uno dei protagonisti più promettenti. Dopo un inizio difficile, il britannico ha mostrato qualche segnale di ripresa solo nel terzo set, ma non è bastato. La sconfitta di Draper chiude un altro capitolo difficile per i big, alimentando le speranze di nuovi protagonisti. La corsa sui prati londinesi continua con i suoi colpi di scena, e il torneo ora si prepara a nuove sfide.

Uno spento Draper cede sotto il peso di un mastodontico Cilic: al terzo turno del torneo su erba passa il croato Un altro big fuori da Wimbledon. Il numero 4 del mondo Jack Draper ha ceduto a Marin?ili?, uscendo dopo una gara che ha avuto sprizzi del suo tennis e della sua personalità soltanto al terzo set, l’unico che ha conquistato sui quattro giocati in campo e che l’ha illuso di poter rimontare. Continua un periodo “no” per l’inglese, uscito al quarto turno del Roland Garros contro Bublik – laureatosi poi campione dell’ATP di Halle – e mai del tutto in partita anche nel torneo di casa. Cilic si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 1-6 6-4, numeri che lasciano poco spazio a contestazioni e ne lasciano parecchio, invece, ai rimpianti per Draper. 🔗 Leggi su Sportface.it