Sequel dell’azione miliardaria con denzel washington in sviluppo

Il franchise di Crimson Tide si prepara a tornare con un sequel in fase di sviluppo, alimentando l’interesse degli appassionati e dei critici. La produzione mira a riprendere le vicende legate alle dinamiche di un sottomarino nucleare, con la speranza che Denzel Washington possa essere nuovamente protagonista. La riconosciuta capacità del film originale di combinare suspense intensa e dialoghi acuti ha contribuito al suo successo sia di critica che di pubblico, e ora i fan attendono con ansia il ritorno di questa saga avvincente.

Abbiamo Denzel. Se gli dessimo una buona sceneggiatura, penso che lo farebbe. ” Così Jerry Bruckheimer ha rivelato, quasi a sorpresa, che il sequel di Allarme Rosso è ufficialmente in cantiere. A trent’anni dall’uscita del film originale, il produttore ha confer Vai su Facebook

