Putin a Trump | Non mi fermo Telefonata di un' ora tra i leader proseguono i negoziati | Da Washington stop ai Patriot per l' Ucraina

In un clima di tensione crescente tra Washington, Kiev e Mosca, le telefonate tra Putin e Trump proseguono senza sosta, mentre i negoziati si intensificano. L’Europa promette supporto armato all’Ucraina, chiedendo anche mezzi statunitensi. La sfida diplomatica si fa sempre più complessa, lasciando il mondo in attesa di sviluppi decisivi. La questione rimane aperta: quale sarà il passo successivo?

Il leader ucraino in Danimarca, l'Europa promette armi. La replica: «Servono anche i mezzi statunitensi».

Zelensky: “A Istanbul voglio vedere Putin”. Il leader russo all’Ue: “Pianificano sanzioni? Deficienti” - Il 15 maggio Istanbul ospiterà un atteso incontro tra leader mondiali, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che intende confrontarsi direttamente con Vladimir Putin.

Il leader ucraino ha preso atto che con Trump sia iniziata una fase diversa, molto complicata. Ma sta cercando di ottenere comunque dei risultati utili per il suo Paese Vai su Facebook

Trump non ferma Putin: “Russia e Ucraina combattano ancora”; Prima intesa tra Putin e Trump, fermati i raid sulle centrali. Zelensky: Mosca punta a indebolirci - Podolyak: Non mi fido del cessate il fuoco dei russi, chiediamo garanzie su più livelli; Putin a Trump: Cessate il fuoco solo dopo accordi appropriati.

Putin a Trump: «Non mi fermo». Telefonata di un'ora tra i leader, proseguono i negoziati | Da Washington stop ai Patriot per l'Ucraina - I negoziati per la pace in Ucraina proseguiranno ma il presidente russo Vladimir Putin non si sposta dalle sue posizioni e ribadisce. Da msn.com

Putin parla con Trump: 'La Russia non si tirerà indietro dagli obiettivi prefissati' - Mondo: I due leader hanno confermato l’impegno a un terzo round negoziale a Istanbul, sebbene non siano stati discussi i contenuti ... Scrive lapressa.it