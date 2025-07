Romania motociclista italiano ucciso da un’orsa

Un tragico incidente scuote il mondo dei viaggi e delle avventure: un motociclista italiano di 48 anni è stato vittima di un attacco da parte di un'orsa nella spettacolare regione del Transfagarasan, noto come 'La Follia di Ceausescu'. La sua passione per le strade montane lo aveva portato a scoprire paesaggi mozzafiato, ma questa volta il destino ha scritto una drammatica pagina. La sua storia ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile ed affascinante.

Un cittadino italiano di 48 anni è stato ucciso in Romania da un'orsa, mentre percorreva in moto la zona montana del Transfagarasan, nota anche come 'La Follia di Ceausescu'. La vittima aveva. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Romania, motociclista italiano ucciso da un’orsa

In questa notizia si parla di: romania - italiano - ucciso - orsa

Romania, motociclista italiano trascinato nella foresta e ucciso da un orso - Un tragico episodio ha scosso gli appassionati di mototurismo: un motociclista italiano, durante un viaggio sulla celebre Transfagarasan in Romania, è stato drammaticamente trascinato nella foresta e ucciso da un orso.

Motociclista italiano ucciso da un orso in Romania, sul telefono le foto prima dell'attacco; Motociclista lombardo ucciso da un orso in Romania, Omar Farang Zin ha filmato la sua morte: “Che bello, viene verso di me”; Italiano ucciso da un orso in Romania, trascinato nella foresta e sbranato: sul cellulare le foto dell'animale.

Motociclista italiano ucciso da un'orsa in Romania: Omar Farang Zin voleva darle da mangiare. Sul suo cellulare il video dell'attacco - Omar Farang Zin, cittadino italiano di 48 anni, è morto in Romania in seguito all'attacco di un orso. Secondo msn.com

Motociclista italiano ucciso da un'orsa sulla Transfagarasan - Un motociclista, secondo i media romeni, sarebbe un italiano di 48 anni, ed è stato ucciso questa mattina da un orso mentre percorreva la strada nazionale Transfagarasan DN7C, a circa 500 metri ... Da msn.com