Dumfries clausola a salire fino ad una data! I retroscena – SI

Denzel Dumfries ha una clausola rescissoria nel contratto valido fino al 2028 con l’Inter. Tancredi Palmeri, su Sportitalia, ha raccontato i retroscena della situazione. IN USCITA? – Denzel Dumfries non è in uscita in casa Inter, ma potrebbero arrivare sirene importanti nelle prossime ore. Il calciatore ha un prezzo basso ed attrae l’attenzione dei top club europei. Tancredi Palmeri ha spiegato la situazione: «D’improvviso tutti hanno scoperto la notizia che il contratto di Dumfries contiene una clausola rescissoria valida fino al 15 luglio a salire dai 20 ai 30 milioni di euro ogni cinque giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it