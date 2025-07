Motociclista italiano ucciso da un' orsa in Romania | Omar Farang Zin voleva darle da mangiare Sul suo cellulare il video dell' attacco

Tragedia in Romania: Omar Farang Zin, motociclista italiano di 48 anni, ha perso la vita nell’attacco di un orso, lasciando sgomenti amici e famiglia. L’incidente, avvenuto sulla celebre strada il 3 luglio, ha suscitato grande scalpore, soprattutto dopo la diffusione del video in cui l’uomo cercava di offrire cibo all’orso tramite il suo cellulare. Un episodio che ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e affascinante...

