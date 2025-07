‘Vado a fare il bagno’ Bruno Rossi morto in spiaggia a San Teodoro davanti alla moglie

Una vacanza da sogno si trasforma improvvisamente in una tragedia sulla spiaggia di San Teodoro. Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano, è morto improvvisamente mentre si godeva un bagno rinfrescante nel mare sardo, colto da un arresto cardiaco. La sua morte drammatica ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di conoscere i segnali di emergenza. Un episodio che lascia senza parole e invita alla riflessione.

Un bagno nel mare sardo si trasforma in tragedia. Era in vacanza con la moglie sulla splendida spiaggia di Lu Impostu, a San Teodoro, quando un arresto cardiaco lo ha colto di sorpresa. Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano e residente a San Pietro di Feletto, è morto dopo una passeggiata tra gli scogli e un bagno rinfrescante. Nonostante il caldo torrido – circa 40 gradi – sembrasse sopportabile grazie alla brezza marina, il corpo di Bruno non ha retto. Il racconto della moglie e i soccorsi. «Stava bene, era sereno», ha raccontato tra le lacrime la moglie Nadia Corinto, insegnante di scuola primaria. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - ‘Vado a fare il bagno’, Bruno Rossi morto in spiaggia a San Teodoro davanti alla moglie

