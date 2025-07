Albertini | Ricci al Milan? Che non sia un punto di partenza ma di arrivo per lui

Demetrio Albertini vede in Samuele Ricci non un semplice punto di partenza, ma un vero e proprio punto di arrivo per il Milan, simbolo di crescita e ambizione. Con parole che riflettono rispetto e fiducia, l’ex centrocampista rossonero sottolinea come l’arrivo di Ricci possa rappresentare un tassello fondamentale nel progetto futuro del club. Un’analisi che invita a guardare oltre, verso un domani ricco di possibilità e successi condivisi.

Le parole di Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, sull’arrivo in rossonero di Samuele Ricci dal Torino Presente a Firenze per il Premio Fair Play Menarini, Demetrio Albertini ha parlato di etica sportiva, della Nazionale, del calcio moderno e del futuro del Milan. Tra riflessioni pacate e qualche frecciata, l’ex centrocampista rossonero ha toccato molti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Albertini: «Ricci al Milan? Che non sia un punto di partenza, ma di arrivo per lui»

In questa notizia si parla di: albertini - milan - ricci - arrivo

Albertini: “Ho fatto parte del grande Milan. Capello e Sacchi? Arrigo dice sempre …” - Demetrio Albertini, ex centrocampista del grande Milan di Capello e Sacchi, ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera e sul club rossonero.

Demetrio #Albertini a Sky: “#Ricci? Il #Milan non deve essere un punto di arrivo ma un’occasione per lanciarsi a traguardi personali e anche col Milan. Può essere l’equilibratore della squadra”. Vai su X

? Intervistato dai taccuini di Tuttosport, il presidente dell’Empoli Fabrizio #Corsi ha commentato l’oramai imminente approdo al #Milan di Samuele #Ricci, giocatore cresciuto nel settore giovanile proprio dei toscani. Vai su Facebook

Albertini su Ricci: Mi piace. Spero prenda il Milan come un punto di partenza e non solo di arrivo; Milan, Albertini: Per creare una mentalitĂ vincente servono i campioni; Albertini: L'Inter ricorda il mio Milan e non parte svantaggiata contro il Barcellona.

Albertini: «Ricci al Milan? Che non sia un punto di partenza, ma di arrivo per lui» - Presente a Firenze per il Premio Fair Play Menarini, Demetrio Albertini ha parlato di ... Si legge su calcionews24.com

Ricci a casa Milan, è ora della firma. E arrivano i consigli di Albertini - Samuele Ricci, che ha espletato le visite mediche di rito e ha ottenuto l'idoneità sportiva, è a Casa Milan per definire tutte le formalità burocratiche prima ... Segnala torinogranata.it