La piaga degli infortuni sul lavoro | nessun passo avanti nel 2024

La piaga degli infortuni sul lavoro in Italia non mostra segni di miglioramento nel 2024. Nonostante il numero totale rimanga sostanzialmente stabile a circa 593mila casi, ad allarmare è l’aumento delle vittime tra gli studenti lavoratori. La relazione dell’Inail evidenzia che, sebbene la crescita sia minima, la situazione richiede attenzione urgente. Quindi, cosa si può fare per invertire questa tendenza e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti?

Gli infortuni sul lavoro restano una piaga in Italia. E se anche il loro numero è sostanzialmente stabile, a preoccupare è invece il fatto che aumentano i casi di vittime tra gli studenti che svolgono attività lavorativa. La relazione annuale dell’ Inail, presentata dal presidente Fabrizio D’Ascenzo, evidenzia che nel 2024 gli infortuni denunciati all’istituto sono stati 593mila. La crescita è minima rispetto al 2023, pari allo 0,4% in più. Ma quest’aumento è legato soprattutto al fatto che sono cresciute le denunce degli studenti, passate a 78mila (+10,5%). Di queste, 2.100 riguardano infortuni occorsi nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - La piaga degli infortuni sul lavoro: nessun passo avanti nel 2024

In questa notizia si parla di: infortuni - piaga - lavoro - nessun

Infortuni, Tajani: “Grazie a Calderone per quanto sta facendo, piaga da curare assolutamente” - Il vicepremier Tajani esprime gratitudine al ministro Calderone per l'impegno contro le morti sul lavoro, un tema cruciale nel dibattito nazionale.

Infortunio mortale a Lecce: cedimento improvviso della fune durante lavori in quota Una tragedia si è consumata l’11 giugno 2025, in viale Leopardi a Lecce: Razvan Iulian Gurau, 26enne rumeno dipendente della ditta Edilizia Acrobatica Edac Lecce, è morto Vai su Facebook

Infortunio sul lavoro a Trento, Bezzi: Dobbiamo fare di più per fermare questa piaga; Poste Italiane: dietro ai profitti record, troppi morti e infortuni sul lavoro; Tragedia sul lavoro, operaio di Lamezia muore su A2 - Reazioni.

Infortuni sul lavoro, Mattarella: "Piaga che non si arresta" - MSN - Infortuni sul lavoro, Mattarella: "Piaga che non si arresta" Posted: 29 aprile 2025 | Last updated: 29 aprile 2025 (Adnkronos) - Secondo msn.com

Infortuni, piaga infinita. Ogni giorno 6 denunce: "Necessario investire sulla prevenzione" - "Nel 2024 nel territorio della Spezia sono state quasi 3000 le denunce di infortuni sul lavoro ... Da lanazione.it