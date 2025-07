Ucraina Putin a Trump | Non arretriamo L’Europa promette nuove armi Blitz di Zelensky in Danimarca

In un contesto di tensioni crescenti e alleanze increspate, Putin e Trump riaffermano la loro posizione: “Non arretreremo”. La telefonata tra i due leader ha messo al centro il sostegno all’Ucraina e le ambizioni di rafforzare le difese europee, mentre Zelensky rilancia il suo blitz in Danimarca. In un fronte infiammato, l’Europa promet nuove armi, ma la strada verso una pace stabile rimane incerta.

"Non arretreremo", dice in sostanza Putin nel filo diretto con Trump. Infatti, il sostegno ferreo all'Ucraina in terra scandinava, gli scarsissimi progressi per uno schema di pace accettabile per Kiev sono stati al centro della telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, arrivata dopo l'annunciato stop all'invio di armi a Kiev da parte del presidente americano

