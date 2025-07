Temptation Island 2025 la scelta delle fidanzate | tutte pazze per il tentatore Flavio | Witty TV

Temptation Island 2025 si riscalda con le nuove scelte: tutte pazze per il tentatore Flavio! Le fidanzate sembrano aver già scelto il loro favorito, svelando un fronte di tentazioni irresistibili. Ma la vera sorpresa è il flirt tra Flavio e Denise, che sta facendo parlare tutti sui social. Vuoi scoprire i dettagli e il video esclusivo? Non perdere nemmeno un momento di questa edizione ricca di emozioni!

È il momento di conoscere i tentatori di questa edizione di Temptation Island 2025. Ogni fidanzata ha espresso la sua preferenze. Diverse single hanno concordato su un giovane, dal fisico statuario, dal nome Flavio. Il tentatore ha poi confidato a Filippo di preferire Denise. Ecco il video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Temptation Island 2025, la scelta delle fidanzate: tutte pazze per il tentatore Flavio | Witty TV

