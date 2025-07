Putin non voglio farlo arrabbiare | lascia il forum per parlare con Trump

In un mondo dove le aspettative spesso si scontrano con l’imprevedibilità, anche i leader mondiali sanno sorprendere. Vladimir Putin, con un tocco di umorismo, ha lasciato il forum “Idee forti per Tempi nuovi” per parlare con Donald Trump, lasciando il pubblico divertito e i social in fermento. Ma cosa si nasconde dietro questo colloquio apparentemente improvviso? Scopriamolo insieme, perché le vere strategie spesso si celano dietro le parole più leggere.

"Scusate, ma devo andare. Non vorrei farlo aspettare: potrebbe arrabbiarsi": il presidente russo Vladimir Putin lo ha detto lasciando il forum sullo sviluppo tecnologico “Idee forti per Tempi nuovi” e spiegando di dover rispondere a una telefonata del presidente americano Donald Trump. La sua battuta ha suscitato la risata del pubblico ed è subito diventata virale sui social. Il colloquio tra i due leader c'è poi effettivamente stato ed è durato circa un'ora, stando a quanto riportato dal consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Quest'ultimo ha definito il dialogo tra il presidente americano e quello russo "pragmatico e concreto", aggiungendo anche che i due leader si sono trovati "sulla stessa lunghezza d'onda". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Putin, "non voglio farlo arrabbiare": lascia il forum per parlare con Trump

In questa notizia si parla di: putin - farlo - forum - trump

Putin scappa dal palco per chiamare Trump. La battuta: «Scusate, non vorrei farlo aspettare. Potrebbe prenderla sul personale» – Il video - Durante un forum sullo sviluppo tecnologico, Vladimir Putin ha sorpreso tutti scappando dal palco per chiamare Donald Trump, dicendo scherzosamente: "Scusate, ma devo andare.

“Non vi arrabbiate, non posso farlo aspettare”, Putin lascia un forum per telefonare Trump – video Vai su X

Il presidente russo #Putin sorprende la platea di un forum a cui sta partecipando con l'annuncio che lo attendeva una telefonata con il presidente #USA... Vai su Facebook

Putin abbandona un forum prima della telefonata con Trump: “Potrebbe offendersi”; Non vi arrabbiate, non posso farlo aspettare, Putin lascia un forum per telefonare Trump - video; Putin e la 'fuga' dal forum, c'è la telefonata con Trump - Video.

Putin abbandona un convegno per non fare aspettare al telefono Trump: «Non vorrei farlo arrabbiare...» - Con queste parole, il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato rapidamente il palco durante il forum sullo sviluppo tecn ... Lo riporta msn.com

Trump si rimette al telefono, Putin non cambia musica: "Negoziamo, ma senza concessioni" - Un'ora di colloquio, in cui il presidente russo ribadisce la ferma volontà di non rinunciare agli obiettivi e di voler rimuovere le cause profonde della ... Si legge su huffingtonpost.it